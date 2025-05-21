نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق إماراتي-إسرائيلي لإدخال مساعدات عاجلة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الأربعاء 21 مايو 2025، توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي ببدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان المدنيين تحت الحصار المستمر.

اتصال دبلوماسي يقود إلى تفاهم

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاتفاق جاء عقب اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر. وأسفر الاتصال عن التفاهم حول البدء الفوري بإدخال المساعدات.

احتياجات غذائية ملحّة

وبحسب البيان الرسمي، تهدف المرحلة الأولى من هذه المساعدات إلى تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني داخل قطاع غزة، على أن يتبعها المزيد من الدعم حسب الحاجة والتنسيق بين الجانبين.



