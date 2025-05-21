العالم اليوم - مساكن دبي ريت تجمع 584 مليون دولار من خلال الطرح الأولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 12:19 مساءً - أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، الأربعاء عن إتمام عملية إنشاء سجل الأوامر والاكتتاب في الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي، وحددت سعر الطرح النهائي عند 1.10 درهم لكل وحدة مطروحة.

وبناءً على ذلك، ستبلغ القيمة السوقية للصندوق عند الإدراج 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) مع عائد توزيعات أرباح إجمالي بنسبة 7.7 بالمئة لعام 2025.

وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من شريحتي المستثمرين من الشركات والأفراد في دولة الإمارات، مما دفع مدير الصندوق إلى زيادة حجم الطرح من 12.5 بالمئة إلى 15.0 بالمئة من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت.

وبلغ إجمالي الطلب 56 مليار درهم (15 مليار دولار) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة عند سعر الطرح النهائي. ونتيجةً لمستوى الطلب الاستثنائي هذا، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وبالتالي نجحت الشركة بجمع 2.145 مليار درهم (حوالي 584 مليون دولار) من خلال الطرح العام الأولي.

وبهذه المناسبة قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "إن الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت يعد دليلاً واضحاً على متانة الرؤية الاستراتيجية لدبي القابضة وقوة محفظتنا السكنية التي تم تطويرها وإدارتها بعناية على مدى أكثر من عقدين، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لسكان دبي. وتُجسّد هذه الثقة من المستثمرين متانة الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات ومسار النمو المستدام لإمارة دبي، كما تعكس عمق أسواق رأس المال ونضجها المتزايد، وجاذبيتها المتنامية على الصعيد العالمي.

وأضاف: "نحن على ثقة بقدرة مساكن دبي ريت على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تطوير مفهوم الحياة الحضرية في دبي، والمساهمة في مسيرة تطورها المستمرة كمركز عالمي رائد للعيش والاستثمار."

من جانبه قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: "يعكس الطلب القوي من المستثمرين تنامياً واضحاً في الإقبال على الأصول المستقرة والمدرّة للدخل ضمن القطاع العقاري الناضج والنشط في دبي، وهو ما يشكّل الركيزة الأساسية التي انطلق منها تأسيس مساكن دبي ريت. وبفضل محفظته المتنوعة التي تضم 35,700 وحدة سكنية تغطي شرائح متعددة، مدعومة بمعدلات إشغال شبه كاملة ومستويات احتفاظ عالية بالمستأجرين، أثبت الصندوق باستمرار قدرته على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل. ويعزّز هذا الأداء القوي مكانة مساكن دبي ريت كمرجع الأمثل لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، مؤكداً دوره المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المدينة."

وشمل الطرح 1.95 مليار وحدة، تُمثل 15.0 بالمئة ​​من رأس المال المصدر لوحدات مساكن دبي ريت، تطرحها شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت. وعند الإدراج، ستحتفظ دي اتش إيه إم للاستثمارات بحصة أغلبية نسبتها 85 بالمئة في الصندوق.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) بالوحدات المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 مايو 2025، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025 ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

يعتزم مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.

وأعلن الصندوق بأن مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، المتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1,100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يهدف مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80 بالمئة من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية. وتخضع جميع توزيعات الأرباح لموافقة مجلس إدارة مساكن دبي ريت وأي أحكام أخرى واردة في نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول، كمديري سجل مشتركين لهذا الطرح.

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر (فيما يخص بيع الوحدات) تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين. كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي.

ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق كبنوك تلقي الاكتتاب.