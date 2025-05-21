العالم اليوم - حيلة تهريب ماكرة.. قطة تحاول إدخال مخدرات إلى سجن بكوستاريكا

انتم الان تتابعون خبر حيلة تهريب ماكرة.. قطة تحاول إدخال مخدرات إلى سجن بكوستاريكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 11:22 صباحاً - اعترض حراس أحد السجون في كوستاريكا مهرّبا غير عادي، بعدما دخلت قطة السجن ليلا محمّلة بمخدرات مربوطة بجسمها.

وكانت القطة تحمل 235 غراما من الماريغوانا و67 غراما من الكوكايين في كيسين مثبّتين بشريط لاصق.

وأعلنت وزارة العدل في بيان الثلاثاء أنه تم القبض على القطة "بالجرم المشهود" في مايو عندما تسلقت السياج المحيط بالسجن الواقع في كانتون بوكوتشي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة حارسا يتسلق سياجا للإمساك بالقطة ذات اللونين الأسود والأبيض، قبل أن يلاعب الحيوان الهزيل، بينما تولى الشرطيون إزالة المخدرات بعناية.

وقالت الوزارة إنه "بفضل التدخل السريع من الحراس، أمسك بالقطة وأزيلت الطرود، وبالتالي منعت من الوصول" إلى السجناء.

وسُلمت القطة إلى جمعية متخصصة في رعاية الحيوانات.