العالم اليوم - بوتين يزور كورسك لأول مرة منذ استعادتها من القوات الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 مايو 2025 10:25 صباحاً - زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة كورسك لأول مرة منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة.

وقال الكرملين اليوم الأربعاء إن بوتين التقى بمنظمات تطوعية في المنطقة وزار محطة كورسك 2 النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن القوات الروسية حررت مقاطعة كورسك ودحرت القوات الأوكرانية من أراضي المقاطعة، لافتة إلى أن عمليات التمشيط والبحث عن أي جنود أوكرانيين مختبئين لا تزال جارية، فيما بدأت عمليات إزالة الألغام، وتقديم المساعدة للسلطات في المدينة من أجل استعادة الحياة الطبيعية.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية وقتها حول تحرير كورسك: "بعد تحرير بلدة غورنال، تم دفع فلول وحدات العدو إلى ما وراء حدود الدولة، وتتخذ حاليا تدابير في المناطق المحررة من مقاطعة كورسك لكشف المختبئين من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

وأضاف التقرير: "وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفذ عملية إزالة الألغام بشكل كامل من الأراضي وتدمير العبوات الناسفة، كما يتم تقديم المساعدة للسلطات المحلية لاستعادة الحياة السلمية".

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك وحتى تحرير المقاطعة وفقا للإحصائية الأخيرة "بلغ 76550 عسكريا، و412 دبابة، و341 مركبة مشاة قتالية، و314 ناقلة جند مدرعة، و2297 مركبة قتالية مصفحة، و2803 سيارات".