العالم اليوم - مصدر حكومي ينفي تصريحات فورد بشأن "تأهيل الشرع سياسيا"

انتم الان تتابعون خبر مصدر حكومي ينفي تصريحات فورد بشأن "تأهيل الشرع سياسيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:26 مساءً - أكد مصدر حكومي خاص في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المعلومات التي أوردها السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، حول فحوى لقائه بالرئيس أحمد الشرع، "غير صحيحة" ومخالفة لحقيقة ما جرى خلال الاجتماع.

وأوضح المصدر أن "اللقاءات التي عقدت مع الرئيس أحمد الشرع كانت جزءا من سلسلة اجتماعات رسمية استقبلت خلالها إدلب مئات الوفود الزائرة، وكان الهدف منها عرض وشرح تجربة إدلب في الإدارة المدنية".

وأضاف المصدر أن السفير روبرت فورد كان ضمن وفد تابع لـ"منظمة بريطانية للدراسات والأبحاث"، حضر إلى إدلب ضمن برنامج زيارات أوسع، وشدد على أن "الحديث خلال تلك الجلسات اقتصر على أسئلة عامة تتعلق بالتجربة، ولم يتضمن ما ورد في تصريحات فورد".

وكان السفير روبرت فورد قد أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة تحدث فيها عن دور أميركي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم "هيئة تحرير الشام" تحت اسم أبو محمد الجولاني، قبل أن يتولى رئاسة سوريا.

وقال فورد إن مشاركته جاءت ضمن فريق أوروبي اختارته منظمة بريطانية غير حكومية مختصة بحل النزاعات، للعمل على نقل الشرع "من عالم الإرهاب إلى عالم السياسة"، مشيرا إلى أن هذه الجهود كانت جزءا من عملية تأهيل سياسي غربية أوسع.

وأوضح السفير الأميركي السابق: "كنت في العراق بين عامي 2000 و2003، وخلال تلك الفترة كان هذا الرجل قائدا بارزا لتنظيم القاعدة شمالي العراق، وبدءا من عام 2023 دعتني منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل النزاعات لمساعدتهم في إخراجه من عالم الإرهاب وإدخاله إلى السياسة".