نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو: مطالب أوكرانيا لا يمكن تحقيقها عسكريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن واشنطن تعتقد أن النزاع الأوكراني لن يحل عسكريا بل بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية.

وأضاف روبيو في تعليقه على الوضع حول النزاع الأوكراني: "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة ويجب أن تنتهي من خلال المفاوضات.

ووفقا لروبيو، تواصل واشنطن وحلفاؤها العمل على نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا، لكنهم واجهوا نقصا في هذه الأنظمة حتى لاحتياجاتهم الخاصة، إذ "لا يوجد ما يكفي من مجمعات (باتريوت) حتى لدول (الناتو). وبحسب قوله لا يمكننا إنتاجها بالسرعة الكافية".

وأضاف روبيو أن الصراع الأوكراني يحول انتباه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بعيدا عن مواجهة محتملة أكثر خطورة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ