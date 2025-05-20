العالم اليوم - روبيو: واشنطن لم تناقش ترحيل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 08:22 مساءً - أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تجرِ أي مناقشات بشأن ترحيل فلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، نافيا ما تم تداوله من تقارير حول وجود خطة أميركية بهذا الشأن.

وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "الولايات المتحدة سألت دولا أخرى في المنطقة إن كانت مستعدة لاستقبال أشخاص من غزة، لكنها لم تتحدث عن نقلهم إلى ليبيا على وجه الخصوص".

ويأتي تصريح روبيو في أعقاب ما كشفه مصدر دبلوماسي فلسطيني لقناة "دوت الخليج"، من أن الحكومة الليبية رفضت رسميا أي مقترح لاستقبال نحو مليون فلسطيني من غزة مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة في الخارج.

وشددت الحكومة الليبية، بحسب المصدر، على أن موقفها ينسجم مع الموقف العربي الرافض لتهجير أو توطين الفلسطينيين، مؤكدة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.

كما وصف المصدر التقارير المتداولة حول موافقة ليبية على استضافة فلسطينيين بأنها "أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة"، في توافق تام مع ما صدر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، التي وصفت تلك المزاعم بأنها "مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة".

وأوضح المصدر أن ليبيا جددت تأكيدها للقيادة الفلسطينية على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن خطة أميركية لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، الأمر الذي نفته واشنطن بشكل قاطع.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة عن نقل سكان غزة إلى بلدان أخرى، وهي خطة تلقفتها السلطات الإسرائيلية وتسعى لتنفيذها حاليا.