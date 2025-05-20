عبدالله أوجلان يرى أن إصلاح العلاقات مع تركيا يحتاج إلى «تحول جذري»

اسطنبول ـ ا.ف.ب: قال مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين تركيا والأقلية الكردية بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الحزب بحل كيانه وتسليم السلاح. ونقل رسالة أوجلان وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد الذي زار جزيرة سجن إيمرالي قرب إسطنبول حيث يمضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي منذ العام 1999. وكتب المقاتل السابق البالغ 76 عامًا «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير». وقال «العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش بدون بعضهم بعضًا» داعيًا إلى «اتفاق جديد قائم على مفهوم الأخوة».

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