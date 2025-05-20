شهداء وجرحى بمختلف أنحاء غزة .. و»إسرائيل» تغتال قياديا وتختطف أسرته بخان يونس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، ونفَّذ طيران الاحتلال أكثر من ثلاثين غارة على خان يونس صباحًا.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوة «إسرائيلية» خاصة اغتالت القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد سرحان، واختطفت زوجته وأطفاله، وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى ناصر الطبي.

وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن العملية، التي نُفذت في خان يونس، أسفرت عن اغتيال سرحان، القيادي في الجناح العسكري للجان المقاومة الشَّعبية. وأضافت أن وحدة «إسرائيلية» خاصة تسللت في حافلة مدنية مموهة على شكل مركبة نازحين، وكانت القوة ترتدي زيًّا نسائيًّا بهدف التخفي.

وأشارت التقارير إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد انكشاف القوة الخاصة، ما أدَّى إلى مواجهات عنيفة، إلا أن الوحدة تمكّنت من تنفيذ العملية وتحييد الهدف، تلاها اختطاف أفراد من عائلته.

ورغم نفي القناة 12 «الإسرائيلية» أن تكون العملية بهدف تحرير أسرى، لم تُوضح طبيعتها المباشرة، بينما أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أنه في ذروة عملية «عربات جدعون» ويعمل في كافة أنحاء القطاع.

من جانبها، أفادت مصادر فلسطينية بأن الطيران «الإسرائيلي» نفَّذ أكثر من 30 غارة على أنحاء متفرقة من مدينة خان يونس منذ فجر أمس. واستشهد فلسطيني ليلتحق بزوجته وأطفاله ووالدته وشقيقه وعائلته الذين ارتقوا بداية الحرب في قصف على شقة سكنية لعائلة عيد في مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

وفي دير البلح ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف «إسرائيلي» استهدف منزلًا لعائلة بدوان في مدينة دير البلح، وهم الوالد وابنه وابنته.

كما استشهدت فتاة جرَّاء استهداف «إسرائيلي» لخيمة تأوي نازحين في محيط صالة القصر الملكي جنوب مدينة دير البلح.