مرشح مؤيد لأوروبا وآخر قومي فـي الجولة الثانية من «رئاسية» بولندا

وارسو ـ ا.ف.ب: سيتواجه المرشَّح المؤيد للاتحاد الأوروبي رافال تشاسكوفكسي والمؤرخ القومي كارول ناوروتسكي في جولة ثانية حاسمة للانتخابات الرئاسية البولندية ستجرى في الأول من يونيو، وفق استطلاع أجرته «إبسوس» إثر الجولة الأولى التي أجريت الأحد حقّق فيها اليمين المتطرف صعودًا قياسيًّا. ومنح استطلاع أجرته شركة «إبسوس» للبحوث مستندة إلى 90% من الأصوات، تشاسكوفكسي، رئيس بلدية وارسو، 31,2% من الأصوات، متقدمًا على ناوروتسكي الذي منحته الاستطلاعات 29,7%من الأصوات. وأظهر الاقتراع صعود اليمين إذ حصد ممثلاه النائب سلاوفومير منتستن وعضو البرلمان الأوروبي جريجورز براون، مجتمعين نحو 22% من الأصوات.

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