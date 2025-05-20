القاهرة ـ أ ف ب: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «إسرائيل» إلى سحب قواتها بشكل «فوري» من جنوب لبنان، وذلك خلال استقباله نظيره جوزاف عون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة. وشدد السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع عون على «موقف مصر الثابت في دعم لبنان، ورفضنا القاطع لانتهاكات «إسرائيل» المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية وكذلك احتلال أجزاء منها». وأضاف «تواصل مصر مساعيها المكثفة لدفع «إسرائيل» نحو انسحاب فورى وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم 1701»، بشكل يتيح للدولة اللبنانية «بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبناني، في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يدعو إلى انسحاب «إسرائيلي» فوري من جنوب لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.