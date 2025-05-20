عاجل- وزير خارجية بريطانيا: خطة إسرائيل لن تُسقط حماس ولن تجلب الأمن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية البريطاني أن خطة إسرائيل العسكرية في قطاع غزة "لن تنجح في إقصاء حركة حماس، ولن تجلب الأمن للإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن النهج القائم على القوة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة.

وقال الوزير إن الإجراءات الإسرائيلية الحالية تفتقر إلى رؤية سياسية شاملة، وتكرّس حالة عدم الاستقرار بدلًا من احتوائها، مضيفًا أن أي محاولة لحسم الصراع عسكريًا أثبتت فشلها مرارًا.

وحذر من أن استمرار هذا النهج سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ويغذي مشاعر الغضب والتطرف في المنطقة. وأكد أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال القصف أو الحصار، بل عبر حلول سياسية عادلة تشمل جميع الأطراف.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على الصمت تجاه معاناة المدنيين، وأن بريطانيا تراجع سياساتها تجاه إسرائيل، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي لا تحقق نتائج استراتيجية حقيقية.