العالم اليوم - واشنطن "تكافح" أنشطة "حزب الله" المالية في أميركا الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 06:24 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة مالية، تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى كشف الشبكات المالية التابعة لـ"حزب الله" في أميركا الجنوبية، وخصوصا في منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.

ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، منشورا قال فيه: "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات عن تهريب أو غسل أموال، أو أي نشاط مالي آخر تابع له في المنطقة، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة والانتقال".

حزب الله بنى في أميركا الجنوبية، وتحديدا في هذه الدول الثلاث، شبكة مترابطة من الأنشطة غير المشروعة، أو تلك التي تبدو مشروعة أو قانونية ظاهريا، لكنها تعمل كغطاء لأنشطة غير مشروعة، مثل شركات البناء والمقاولات وتجارة العقارات والاستيراد والتصدير.

وأكدت واشنطن أن المعلومات القيّمة عن شبكات مالية تابعة لحزب الله ستقابل بمكافآت مالية مرتفعة.