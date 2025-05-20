العالم اليوم - حزب العمال الكردستاني يدعو تركيا الى تخفيف "عزلة" أوجلان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 04:20 مساءً - دعا حزب العمال الكردستاني، تركيا إلى تخفيف "عزلة" زعيمه عبدالله أوجلان وقدمه كمفاوض رئيسي في حالة إجراء محادثات سلام، بعد إعلان الحزب حلّ نفسه عقب عقود من النزاع.

وخلال الأشهر الماضية، اتخذ حزب العمال الكردستاني سلسلة قرارات تاريخية بدءا بوقف لإطلاق النار مع تركيا ثم إعلانه في 12 مايو حل نفسه والتخلي عن السلاح، لينهي بذلك حقبة طالت أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية خلف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاءت هذه الخطوات تلبية لدعوة أطلقها في 27 فبراير أوجلان المسجون على جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب.

وقال زاغروس هيوا المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال لوكالة فرانس برس مساء الاثنين "نتوقع من الدولة التركية تعديل شروط الحجز الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم آبو (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة العملية".

وأكد هيوا أن "الزعيم آبو هو كبير مفاوضينا".

وقال إن حزبه أبدى "جدية في السلام"، لكن "حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات، ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية"، مضيفًا أن تركيا تواصل قصفها لمواقع الحزب.

وأكد رفض حزبه نفي مقاتليه إلى خارج البلاد.

وقال إن "السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي"، مضيفا "إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء حزب العمال الكردستاني في مجتمع ديموقراطي".

وأضاف أن "النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديموقراطي".