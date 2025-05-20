نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 175 ألفًا منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة الصحة الفلسطينية: استمرار المجازر الإسرائيلية يرفع أعداد الضحايا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 53 ألفًا و573 شهيدًا، و121 ألفًا و688 مصابًا، في تصعيد غير مسبوق للعدوان الذي طال المدنيين والبنية التحتية في القطاع المحاصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الأعداد تشمل الضحايا الذين سقطوا منذ استئناف الاحتلال لعملياته العسكرية في 18 مارس الماضي، بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد الشهداء منذ ذلك التاريخ 3 آلاف و427 شهيدًا، إلى جانب 9 آلاف و647 مصابًا، في مؤشر واضح على استمرار التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

87 شهيدًا خلال 24 ساعة فقط

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 87 شهيدًا و290 مصابًا، نتيجة الغارات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع، مشددة على أن العدد مرشح للارتفاع في ظل وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض.

وأكدت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا، سواء أولئك الذين دفنوا تحت ركام المباني المدمرة أو في الطرقات المستهدفة، وذلك بسبب استمرار الاستهداف المباشر للفرق الطبية وصعوبة التحرك في المناطق المنكوبة.

أزمة إنسانية متفاقمة في ظل العدوان المستمر

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق مع استمرار العدوان، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية، فضلًا عن الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية الصحية، ما يعوق تقديم الرعاية للمصابين.