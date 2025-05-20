العالم اليوم - الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال 48 ساعة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 03:24 مساءً - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة قد يموتون خلال 48 ساعة، إذا لم تصلهم المساعدات في الوقت المناسب.

وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4": "هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة".

وأكد المسؤول الأممي على "ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية".

وبشأن كيفية توصيل الأمم المتحدة المساعدات لهذا العدد، قال فليتشر: "لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل العديد منهم".

وأضاف: "لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض، فهم في المراكز الطبية والمدارس يحاولون تقييم الاحتياجات".

وتابع: "لكن هذا ما نفعله، سنواصل العمل. سيكون الأمر محبطا وسنواجه عقبات ومخاطر جمة، لكنني لا أرى فكرة أفضل من إدخال طعام الأطفال".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة أو الجيش الإسرائيلي على تصريحات فليتشر.

يذكر أن إسرائيل استأنفت، الإثنين، إرسال المساعدات إلى غزة، لكن بكميات وصفت بغير الكافية.

ودخلت 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، في أول عملية تسليم من نوعها منذ 2 مارس، عندما منعت إسرائيل دخول البضائع إلى القطاع.

وشملت الشحنة دقيق وأغذية أطفال ومستلزمات طبية.