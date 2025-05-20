نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير المالية القطري: استثمارات قطرية في مصر مرشحة للنمو في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين قطر ومصر، مشيرًا إلى أن بلاده ترى إمكانات كبيرة للنمو في السوق المصرية، خاصة في مجالات العقارات، السياحة، والصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي يُعقد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الكواري أن الاستثمارات القطرية في مصر يجب أن تكون مبنية على أسس تجارية بحتة وأن تحقق عوائد جيدة، مشيرًا إلى أن تحويل الودائع القطرية إلى استثمارات مباشرة هو أحد الخيارات المطروحة حاليًا، لكنه لم يتم تفعيله بعد.

تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر

جاءت تصريحات الوزير القطري في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في منتصف الشهر الماضي، التي أسفرت عن اتفاق بين مصر وقطر على حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

وتستمر الاستثمارات القطرية في مصر في النمو، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت نحو 618.5 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في السنة السابقة.

كما شهدت الاستثمارات المصرية في قطر زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 171.5 مليون دولار مقارنة بـ 86.8 مليون دولار في العام السابق.

دعم قطر لاستقرار سوريا

وفيما يتعلق بالوضع السوري، شدد الكواري على أهمية استقرار سوريا وازدهارها بالنسبة للمنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن قطر ملتزمة بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، خاصة أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء دولة من الصفر.

ولفت إلى أن قطر ترى فرصًا استثمارية ضخمة في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية في سوريا، مما يفتح المجال أمام استثمارات قطرية كبيرة في المستقبل.