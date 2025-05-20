نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يعلن مقتل صهر مسؤول كبير بوزارة الدفاع في معارك شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل الرقيب يوسف يهودا حراك، أحد جنود كتيبة الهندسة القتالية 601، التابعة لتشكيل "البصمات الحديدية" (اللواء 401)، وذلك خلال اشتباكات دارت في شمال قطاع غزة.

ويقيم الجندي القتيل في مستوطنة حرشة، ويُعد من الشخصيات المرتبطة بقيادات عسكرية ومدنية بارزة في دولة الاحتلال، حيث إنه صهر يهودا إلياهو، المدير العام لإدارة المستوطنات في وزارة الدفاع.

وزير الدفاع يعزي ويؤكد استمرار العمليات في غزة

وفي أول تعليق رسمي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عبر بيان رسمي: "تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة المرحوم يوسف يهودا حراك، مقاتل الهندسة القتالية، الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة."

وأضاف كاتس أن يوسف تزوج حديثًا من ابنة يهودا إلياهو، مشيرًا إلى أن الفقيد كان يتمتع بالشجاعة والالتزام العسكري، وأكد أن وفاته لن تُثني المؤسسة الأمنية عن مواصلة عملياتها العسكرية في غزة.

وقال الوزير في بيانه: "أشارك عائلته وأصدقاءه حزنهم العميق، وأدعو لمواساتهم في أحلك الظروف، من أجله، سنواصل التزامنا بإعادة جميع المختطفين وسحق حكم الإرهاب في غزة. رحم الله روحه الطاهرة."

الخلفية العسكرية والسياسية

يُعد تشكيل البصمات الحديدية (401) أحد أبرز الألوية المدرعة في الجيش الإسرائيلي، ويضم وحدات قتالية متقدمة تعمل في عمليات الاقتحام والهندسة والتطويق، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية المعقدة مثل غزة.

ومقتل أحد أفراده من ذوي الصلات القوية بمسؤولي وزارة الدفاع يسلط الضوء على الثمن الباهظ الذي يدفعه الاحتلال في حربه المستمرة ضد غزة.

خسائر مستمرة في صفوف جيش الاحتلال

وتأتي هذه الخسارة ضمن سلسلة من القتلى الذين يسقطون بشكل متواصل في صفوف جيش الاحتلال، منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى تصاعد الاشتباكات في شمال القطاع، خاصة في المناطق التي تشهد مقاومة فلسطينية شرسة، ما يُفاقم خسائر القوات الإسرائيلية على الأرض، ويزيد من الضغوط السياسية والعسكرية على الحكومة الإسرائيلية.