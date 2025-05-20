نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب غرب بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب غربى بولندا، وتحديدًا في منطقة "سيليزيا السفلى"، دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

المركز الأوروبي يرصد الهزة على عمق قريب من سطح الأرض

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان نقلته إذاعة "راديو بولندا"، أن مركز الزلزال كان على بُعد نحو 9 كيلومترات من مدينة "لوبين"، الواقعة في منطقة سيليزيا السفلى، وهي منطقة ذات نشاط جيولوجي معروف، وتاريخ طويل في أعمال التعدين.

منطقة سيليزيا السفلى.. نشاط زلزالي محتمل بسبب التعدين

تُعد سيليزيا السفلى من أبرز المناطق الصناعية في بولندا، حيث تشتهر بإنتاج الفحم والنحاس، ما يجعلها عرضة أحيانًا لهزات أرضية خفيفة ناتجة عن الأنشطة التعدينية تحت الأرض.

وأشار خبراء إلى أن الزلازل ذات القوة المتوسطة التي تقع في هذه المناطق غالبًا ما تكون محسوسة، لكنها لا تُحدث أضرارًا كبيرة، خصوصًا عندما تكون على عمق ضحل نسبيًا.

السلطات تراقب الموقف وتطمئن السكان

من جانبها، لم تصدر السلطات البولندية حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل فرق الرصد متابعة الوضع للتأكد من استقرار الأحوال الجيولوجية في المنطقة. كما لم تُسجل أية توابع زلزالية حتى لحظة نشر هذا الخبر.