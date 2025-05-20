مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - في انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية وحرمة المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات على شكل مجموعات وجولات استفزازية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في مشهد بات يتكرر بشكل يومي ضمن سياسة التصعيد الإسرائيلي الممنهجة بحق المقدسات الإسلامية.

وخلال جولاتهم داخل الأقصى، أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية علنية، في تحدٍّ واضح لمشاعر المسلمين، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال دخول الفلسطينيين إلى المسجد، خصوصًا في ساعات الاقتحام الصباحية.

حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال

رافقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين خلال عملية الاقتحام، حيث انتشرت في أرجاء المسجد وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المصلين الفلسطينيين، شملت التدقيق في الهويات ومنع بعضهم من دخول المسجد.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع جديد في الأقصى، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمكان المقدس، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلًا، ويعتبرونه مساسًا خطيرًا بمكانة المسجد كوقف إسلامي خالص.

دعوات فلسطينية للتصدي والانتباه لتصعيد الاحتلال

وتزامنًا مع الاقتحام، دعت الهيئات الدينية والوطنية في القدس إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، للتصدي لهذه الاقتحامات المتكررة والانتهاكات الخطيرة، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته التهويدية.