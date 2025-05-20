نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 شهداء بينهم أطفال وامرأة في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة من الغارات الجوية التي شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد جديد يُفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع المحاصر.

مسيرة إسرائيلية تستهدف أطفالًا في خان يونس

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد خمسة مواطنين، من بينهم ثلاثة أطفال، في قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت مخيم خان يونس الواقع جنوب قطاع غزة.

وقد تسببت الغارة في دمار واسع بمحيط المنطقة، وسط حالة من الذعر بين السكان.

الاحتلال يستهدف نازحين في بيت لاهيا

وفي شمال القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارة عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على محيط مدرسة خليفة في مشروع بيت لاهيا، والتي تؤوي مئات العائلات النازحة.

وقد طال القصف مباني مجاورة للمدرسة، ما زاد من أعداد الضحايا المدنيين.

استشهاد سيدة في حي الدرج بمدينة غزة

كما شهد شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة، قصفًا إسرائيليًا استهدف شقة سكنية، أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية، وإصابة عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في المبنى السكني لحظة الهجوم، ما أدى إلى انهيار جزئي في أجزاء من الشقة.