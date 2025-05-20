نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من الملاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر إشهادًا رسميًا بالقضاء على انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية داخل حدود البلاد، في خطوة تُعد إنجازًا كبيرًا على صعيد الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية.

تقدير دولي للجهود المصرية في مكافحة الملاريا

وأوضحت الوزارة أن هذا الإشهاد يأتي تقديرًا للجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل مكافحة الملاريا ومنع انتشارها داخل البلاد، مشيرة إلى أن مصر لم تسجل أي حالة محلية للإصابة بالملاريا منذ سنوات طويلة، نتيجة التقدم المحرز في مجالات الوقاية والكشف المبكر، إضافة إلى الاستجابة السريعة لأي حالات وافدة.

إجراءات وقائية مستمرة لضمان استدامة النجاح

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن العمل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، إلى جانب تعزيز برامج الرصد والمتابعة بهدف ضمان استدامة هذا الإنجاز والحفاظ على خلو مصر من المرض، مضيفة أن هذه الخطوات تُنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة.

الملاريا: أحد أبرز الأمراض المنقولة بالبعوض

وأشارت الوزارة إلى أن الملاريا تُعد من أبرز الأمراض المنقولة عن طريق البعوض، موضحة أن القضاء عليها داخل مصر يعكس مستوى عاليًا من الرقابة الصحية والجاهزية الوطنية في التعامل مع الأمراض الوبائية، ومؤكدة أهمية استمرار جهود الوقاية لمنع أي احتمالية لعودة المرض في المستقبل.

إنجاز يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الصحي

واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن الإشهاد الدولي بخلو مصر من الملاريا يجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الصحي للمواطنين، ويبرهن على نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المعدية، بما يعزز من مكانة مصر على خارطة الصحة العالمية كنموذج يحتذى به في الوقاية من الأوبئة.