العالم اليوم - مجلس العمل اللبناني في أبوظبي ينظّم ندوة الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 12:28 صباحاً - يستعد مجلس العمل اللبناني في أبوظبي لعقد ندوة إلكترونية تحمل عنوان "إعادة تصور القطاع العام من خلال الذكاء الاصطناعي"، مساء الأربعاء المقبل.

وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع العام في ظل الثورة الرقمية، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر شمولا وتفاعلا واستجابة لاحتياجات المواطنين، كما تهدف إلى وضع المجتمعات في قلب عملية التصميم والتنفيذ للخدمات، بما يعزز من الأثر الاجتماعي والتنموي للتقنيات الناشئة.

وتضم الندوة نخبة من المتحدثين البارزين في مجالات السياسة والتكنولوجيا والاستشارات الإدارية، حيث يشارك كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، ليستعرض رؤيته حول دمج الذكاء الاصطناعي في السياسات العامة.

كما ينضم إليه رامز شحادة، المدير العام والرئيس العالمي لاستراتيجية القطاع العام في شركة Accenture، ليقدم رؤى حول أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي.

ويشارك أيضا نعيم يزبك، المدير العام لشركة Microsoft في دولة الإمارات، الذي سيناقش الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها الشركة لتحسين الأداء الحكومي، فيما يتولى إدارة الجلسة ربيع الشعار، الشريك الإداري في شركة Smarkk، الذي يمتلك خبرة واسعة في قيادة النقاشات الاستراتيجية حول التكنولوجيا والابتكار.

ويحظى الحدث بدعم مجموعة من الشركاء التعليميين المرموقين، مما يعزز دوره كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات، من بينها رابطة خريجي الكلية الدولية (ICAA)، وخريجو جامعة القديس يوسف (USJ Alumni)، وخريجو الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU Alumni)، إلى جانب شبكة خريجي جامعة البلمند في أبوظبي (UOB Alumni). وتعكس هذه الشراكات التزام المجلس بتعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية والمهنية في كل من لبنان والإمارات.

ويُعدّ مجلس العمل اللبناني في أبوظبي منصة رائدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تنظيم فعاليات مثل هذه الندوة، يعمل المجلس على تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتجارة والابتكار، مع بناء شبكات مهنية تدعم تبادل الخبرات وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات عبر الحدود.