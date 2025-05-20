العالم اليوم - هزيمة جديدة لليفربول و"صيام" تهديفي مستمر لصلاح

انتم الان تتابعون خبر هزيمة جديدة لليفربول و"صيام" تهديفي مستمر لصلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 مايو 2025 12:28 صباحاً - تواصلت نتائج ليفربول السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن ضمن تحقيق لقب الدوري قبل أسابيع.

وتعرض ليفربول لهزيمة جديدة، مساء الإثنين، هذه المرة على يد برايتون، بنتيجة 2-3، وهي المباراة الثالثة على التوالي، لليفربول، التي يفشل فيها الفريق في الانتصار، منذ أن ضمن لقب الدوري نهاية أبريل الماضي.

كما واصل محمد صلاح "الصيام" التهديفي الغريب، وفشل في التسجيل، مجددا، ليبتعد عن سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

وسجل محمد صلاح هدفا واحدا فقط في آخر 8 مباريات بالدوري مع ليفربول.