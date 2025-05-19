نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهديد بفرض عقوبات على إسرائيل...قادة أربع دول أوروبية يطالبون بوقف الحرب في غزة فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "رويترز" عن بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، قالوا فيه: "سيتم اتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل الهجوم العسكري المتجدد في غزة وترفع قيود الإمدادات الإنسانية".

تصرفات إسرائيل العدائية في غزة

وعارضت الدول الثلاث توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مضيفين "قد نتخذ إجراءات بينها فرض عقوبات".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

ونتيجة التحذير الإسرائيلي، غادر الآلاف من الفلسطينيين خان يونس مشيًا على الأقدام، خوفًا من القصف الإسرائيلي.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث أعلن أمس الأحد عن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة ضمن ما يُعرف باسم عملية "عربات جدعون"، مؤكدًا استمراره في ملاحقة مقاتلي المقاومة حتى "تدمير قدرتهم القتالية".

تحذير قادة الدول الثلاث لإسرائيل

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني، في بيان مشترك اليوم الإثنين، من أن دولهم "ستتخذ إجراءات" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات.

وذكر البيان "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي"، مضيفا: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

وأكد القادة الثلاثة أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال المشينة" لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو في غزة.

وأكد البيان: "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو/حزيان في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف.