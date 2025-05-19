رئيس الوزراء الإسباني يتهم "يوروفيجن" بـ "ازدواجية المعايير"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية تظهر ازدواجية المعايير من جانب المنظمين الذين علقوا مشاركة روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال سانشيز: "إسرائيل أيضا شأنها شأن روسيا، يجب ألا تشارك لأنه لا يمكن السماح بازدواجية المعايير في الثقافة".

جاءت هذه التصريحات بعد أن حلت ممثلة إسرائيل يوفال رابوبورت في المركز الثاني في مسابقة يوروفيجن 2024، حيث حصلت على أكبر عدد من أصوات المشاهدين من 13 دولة، بما في ذلك إسبانيا، منحتها 12 نقطة كحد أقصى، مما أثار انتقادات بين السياسيين من يسار الطيف السياسي.

وأرسلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "RTVE" بالفعل طلبا إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية الذي نظم المسابقة، تطالب فيه بمراجعة نظام التصويت. ووفقا لممثلي حزب "بوديموس" اليساري، فإن الدرجات العالية في التصويت التلفزيوني كانت نتيجة حملة منظمة من قبل اليمين المتطرف والحكومة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، انتقد حزب "فوكس" اليميني المتطرف إدارة قناة "RTVE" بسبب تذكير المعلقين وإدارة القناة أثناء بث المسابقة بالضحايا المدنيين في قطاع غزة الذين تجاوز عددهم 50،000 ضحية في قطاع غزة. وطالب المتحدث باسم حزب "فوكس" خوسيه أنطونيو فوستر بإقالة رئيس قناة "RTVE" خوسيه بابلو لوبيز على الفور لانتهاكه مبدأ الحياد السياسي.

وبالإضافة إلى إسبانيا، أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية عن دعمها لفلسطين، وقامت بمقاطعة بث أداء المتسابق الإسرائيلي

