نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرائق ضخمة وشلل في حركة القطارات في إسرائيل.. مشاهد صادمة من تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إسرائيل يوم الأحد 18 مايو 2025، أحداثًا متلاحقة أثارت القلق في الشارع الإسرائيلي، وتصدرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد صادمة من اندلاع حرائق هائلة في مختلف أنحاء البلاد إلى توقف جزئي لحركة القطارات نتيجة حادث مأساوي بمحطة هرتسليا.

وبينما تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع تظهر هروب المواطنين من محيط الحرائق في تل أبيب ومناطق أخرى، عملت السلطات على احتواء النيران في مناطق متفرقة من شمال إسرائيل إلى جنوبها، مستخدمة فرق الإطفاء الأرضية والطائرات.

و في الوقت نفسه، تسبب حادث اصطدام قطار بشخص في حالة من الفوضى بمرافق النقل العام، مما أدى إلى إغلاق خطوط سكك حديدية وتأخير رحلات القطارات.

حادث دهس مروع يوقف حركة القطارات في هرتسليا



في حادث أثار صدمة في الأوساط الإسرائيلية، اصطدم قطار بشخص في محطة "هرتسليا" بعد أن دخل المحطة مخالفًا لتعليمات السلامة، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة سكك حديد إسرائيل.

وعقب الحادث، أمرت الشرطة بإغلاق جزئي لخطوط السكك الحديدية في المنطقة، ما تسبب في حالة من الارتباك وتأخيرات كبيرة في حركة القطارات.

وأكدت السلطات أن هذا الإغلاق قد يؤدي إلى تعديلات غير متوقعة في مواعيد الرحلات، وسط حالة من الاستياء لدى المسافرين.

حرائق متعددة من الشمال إلى الجنوب



وفي تطور موازٍ، اندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق بإسرائيل، تركزت بشكل خاص في الغابات الممتدة من الشمال إلى الجنوب.

وأبرز هذه الحرائق كان بالقرب من رامات هشوفيت، حيث تعمل 12 فرقة إطفاء مدعومة بثلاث طائرات إطفاء وطائرة هليكوبتر متعاقدة بالإضافة إلى متطوعين وفرق من الصندوق القومي الإسرائيلي وسلطة الطبيعة والمتنزهات.

وشهدت مدينة شفاعمرو نشاطًا مماثلًا، حيث تعمل 10 فرق إطفاء بمساعدة جوية بينما تتواصل الجهود في الجنوب قرب كيبوتس إيرز حيث تسعى فرق الإنقاذ لمنع امتداد ألسنة اللهب نحو المستوطنة القريبة.

لا إصابات أو خسائر بشرية



رغم ضخامة النيران واتساع رقعتها، لم تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات حتى اللحظة وفقًا للتقارير الرسمية.

إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، ويُتوقع أن تستمر جهود الإطفاء على مدار الساعات المقبلة، خاصة مع مخاوف من تغيرات مناخية مفاجئة قد تعيق عمليات السيطرة.

مشاهد الفوضى تتصدر مواقع التواصل



شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمقاطع فيديو توثق الحرائق وهروب المواطنين، خاصة في تل أبيب، حيث تسببت النيران والدخان الكثيف في حالة من الهلع، ما أدى إلى انتشار سريع للفيديوهات التي توثق اللحظات الأولى للحرائق وتعامل السكان معها.