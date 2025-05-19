العالم اليوم - عراقجي: دول المنطقة تدعم المحادثات بين إيران وأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 07:24 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دول المنطقة تدعم المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن "النووي الإيراني" وتسعى إلى حل الخلافات وتقريب وجهات النظر.

وقال المسؤول الإيراني إن السلام في المنطقة من أولويات دولها والحوار مع واشنطن قد يؤثر في تحقيق الاستقرار

وأضاف قائلا إن بلاده ستواصل التحرك في الدبلوماسية.

وفي تصريحات سابقة، قال عراقجي إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين.

وجاء في منشور لعراقجي على منصة إكس أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق".