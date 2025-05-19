العالم اليوم - الجيش المصري يعلن سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها

انتم الان تتابعون خبر الجيش المصري يعلن سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 07:24 مساءً - أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، مقتل طاقم طائرة عسكرية إثر سقوطها خلال أحد الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، نتيجة عطل فني.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي إن "طائرة تدريب سقطت في إحدى مناطق التدريب أثناء تنفيذ نشاط تدريبي، ما أسفر عن مصرع طاقم الطائرة بالكامل"، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث. وقدّمت القوات المسلحة خالص تعازيها لأسر الضحايا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش المصري يعلن سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها .. في رعاية الله وحفظة