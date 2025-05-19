الأسبوع المقبل .. مناورات «كامانداج» بين القوات الفلبينية والأميركية

مانيلا ـ د.ب.أ: من المقرر أن تشارك الفلبين وسلاح مشاة البحرية الأميركية، في مناورات «كامانداج» السنوية خلال الفترة من 26 مايو وحتى السادس من يونيو المقبل، لتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين. وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن التدريب الثنائي السنوي الذي يتم بين سلاح مشاة البحرية الفلبينية وسلاح مشاة البحرية الأميركية منذ عام 2016، يهدف إلى تعزيز التأهب العسكري متعدد الجنسيات، وقابلية التشغيل البيني، والقدرات الدفاعية الإقليمية. وذكر سلاح مشاة البحرية الفلبينية أن مناورات «كامانداج» سيتم إطلاقها في ثكنات مشاة رودياردو براون البحرية، بحصن «بونيفاسيو» في مدينة تاجويج. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تفاصيل بشأن عدد القوات والأصول المشاركة.

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