رئيس الوزراء البرتغالي يفوز بالانتخابات دون غالبية

لشبونة ـ العُمانية: فاز رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو اليميني المعتدل بالانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، لكنه لم يحصد غالبية برلمانية كافية. وبحسب النتائج الرسمية، حصل المعسكر الحكومي «حزب التحالف الديمقراطي» على (32,7%) من الأصوات، مقابل (23,4%) للحزب الاشتراكي و(22,6%) لحزب «تشيجا». وحصل الائتلاف المنتهية ولايته على (89) مقعدًا من (230)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للغالبية المطلقة وهو (116).

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