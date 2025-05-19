أنصار الله تعلن استهداف مطار بن جوريون

صنعاء ـ وكالات: صرح المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن بأن الجماعة استهدفت مطار بن جوريون في مدينة اللد بصاروخين باليستيين.

وذكر بيان للجماعة، أن «القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ (اللُّدِ) المسمى إسرائيلياً مطارُ (بن جوريون) في منطقةِ يافا وذلك بصاروخينِ باليستيٍّينِ أحدُهما فرطَ صوتيٍّ نوع فلسطين2، والآخرُ «ذو الفقار».

واضاف البيان نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللدِّ وذلكَ بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا».

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل.