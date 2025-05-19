صنعاء ـ وكالات: صرح المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن بأن الجماعة استهدفت مطار بن جوريون في مدينة اللد بصاروخين باليستيين.
وذكر بيان للجماعة، أن «القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ (اللُّدِ) المسمى إسرائيلياً مطارُ (بن جوريون) في منطقةِ يافا وذلك بصاروخينِ باليستيٍّينِ أحدُهما فرطَ صوتيٍّ نوع فلسطين2، والآخرُ «ذو الفقار».
واضاف البيان نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللدِّ وذلكَ بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا».
بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.
وأضاف الجيش في بيان أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنصار الله تعلن استهداف مطار بن جوريون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.