أبو الغيط يستقبل لي شوليه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين

الموافق 19 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لي شوليه عضو المكتب السياسي للجنة

المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب ورئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى في إطار جولته العربية إلى مصر وتونس والمغرب.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن السيد لي شوليه هنأ أبو الغيط بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية، وكذلك على نجاح أعمال القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو الجاري، كما أشار الضيف إلى أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى آفاق أرحب.

كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أعرب الأمين العام عن تقديره عاليًا لدعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل خاص والدعم المقدم للقضايا العربية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، أشاد أبو الغيط بالعلاقات التاريخية العربية الصينية الممتدة عبر التاريخ التي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل، وكذلك التطورات التي شهدتها هذه العلاقات منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، معربًا عن تطلعه لعقد القمة العربية الصينية الثانية عام 2026 بالصين.

وأكد الجانبان على دعم رابطة المؤسسات الفكرية العربية والصينية والعمل على تسريع إجراءات توقيع بروتوكول التعاون المشترك الملحق بمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الرابطة، فضلًا عن أهمية ترجمة المؤلفات العربية والصينية.

وأضاف المتحدث أن الجانبان تطرقا إلى مبادرة الحضارات العالمية والتي تمثل أداة فعالة لدعم وتعزيز الحوار بين الثقافات وإنشاء منصات مشتركة للنقاش الفكري ودعم المبادرات المتنوعة التي تسهم في تعزيز التنوع الثقافي، حيث تم التوقيع في ختام اللقاء على الآلية التنفيذية للمركز العربي الصيني لمبادرة الحضارات العالمية.

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