نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حرائق ضخمة تعمّ إسرائيل وتوقف حركة القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت إسرائيل، يوم الأحد 18 مايو، حالة من الفوضى والارتباك، عقب حادث مأساوي تسبب في توقف حركة القطارات جزئيًا، حيث اصطدم قطار بأحد الأشخاص في محطة "هرتسليا"، شمال تل أبيب، ما أدى إلى مقتله على الفور، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن شركة "سكك حديد إسرائيل".

وذكرت الشركة أن الضحية دخل إلى المحطة مخالفًا تعليمات السلامة، ما أسفر عن الحادث المروع.

وعلى إثر ذلك، أصدرت الشرطة الإسرائيلية أوامر بإغلاق جزئي لبعض خطوط السكك الحديدية في المنطقة، مما تسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات بحركة القطارات في أنحاء مختلفة من البلاد.

مشاهد صادمة من موقع الحادث تنتشر على مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظات الهلع التي أعقبت توقف القطارات، حيث ظهر عدد من المواطنين وهم يفرون من المحطة وسط حالة من الذعر والخوف، مما زاد من حدة التوتر في المدينة، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من أزمات متتالية.

حرائق ضخمة تندلع في عدة مناطق بإسرائيل

وفي سياق متصل، اندلعت حرائق واسعة النطاق في عدة غابات ومناطق حرجية ممتدة من شمال إسرائيل حتى جنوبها، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

وسُجل حريق كبير بالقرب من منطقة "رامات هشوفيت"، حيث تكافح 12 فرقة إطفاء النيران بدعم من ثلاث طائرات إطفاء وطائرة هليكوبتر متعاقدة.

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من المتطوعين، بالإضافة إلى فرق من الصندوق القومي الإسرائيلي وسلطة الطبيعة والمتنزهات.

جهود مضاعفة لاحتواء النيران ومنع امتدادها

كما أفادت تقارير إعلامية بوجود مراكز طوارئ إضافية في مدينة شفاعمرو، حيث تعمل عشر فرق إطفاء مدعومة بالطائرات للسيطرة على ألسنة اللهب.

وفي الجنوب، اندلع حريق كبير قرب كيبوتس "إيرز"، حيث تنتشر فرق الإطفاء في عدة قطاعات لمحاولة منع النيران من الاقتراب نحو المستوطنة.