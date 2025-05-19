العالم اليوم - فيديو.. الآلاف يغادرون خان يونس بعد أمر إخلاء إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الآلاف يغادرون خان يونس بعد أمر إخلاء إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 05:25 مساءً - انتشرت على وسائل إعلام فلسطينية لقطات تظهر الآلاف يغادرون خان يونس مشيا على الأقدام، الإثنين، خوفا من هجمات إسرائيلية جديدة جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق من الإثنين، أوامر إخلاء لسكان محافظة خان يونس وبني سهيلا وعبسان، إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمهيدا لعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "إلى سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان. الجيش الإسرائيلي سوف يشن هجوما غير مسبوق لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة".

وأضاف: "عليكم الأخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي"، مشيرا إلى أنه "من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

وتابع: "المنظمات الإرهابية جلبت لكم الكارثة، فمن أجل سلامتكم اخلوا فورا".

وأصبح نزوح آلاف العائلات الفلسطينية مشهدا متكررا في أنحاء غزة، حيث نزح كل سكان القطاع مرة واحدة على الأقل. إلا أن النزوح ليس وسيلة آمنة للهروب من القصف في غزة، فقد أعلن الدفاع المدني ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ منتصف ليل الإثنين إلى 52.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "52 شهيدا نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل وفجر اليوم حتى هذه اللحظة، وما زال القصف مستمرا، والاحتلال يوسع عمليته البرية".