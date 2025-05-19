غزة تطالب بإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع يواجه كارثة إنسانية متفاقمة تتطلب تدخلًا عاجلًا لتوفير الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن غزة تحتاج بشكل يومي إلى 500 شاحنة مساعدات إنسانية و50 شاحنة وقود لضمان استمرار الخدمات الحيوية والعمليات الأساسية داخل القطاع.

وجاء هذا الإعلان في خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، مؤكدة أن استمرار الحصار ومنع إدخال هذه الشحنات يفاقم من معاناة السكان ويدفع الأوضاع الإنسانية إلى مستويات خطيرة.

منظمة الصحة العالمية: مستعدون للتحرك فورًا لإدخال المساعدات

وفي ذات السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية استعدادها الكامل للتحرك السريع فور السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة على الجاهزية اللوجستية لتوفير الإمدادات الطبية والإنسانية اللازمة.

وشددت المنظمة، في تصريحات رسمية، على ضرورة قيام السلطات الإسرائيلية بالسماح بإجلاء المرضى من غزة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي.

مناشدات دولية وتحذيرات من كارثة صحية

ويأتي هذا التصعيد في المطالبات في ظل ما يشهده قطاع غزة من انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية، حيث تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات، إلى جانب الضغط الهائل على الأطقم الطبية بسبب تزايد عدد الإصابات اليومية ونقص الكوادر.

وحذرت جهات دولية، بينها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، من أن استمرار إغلاق المعابر وتأخير دخول المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى كارثة صحية وبيئية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

مطالبات بتدخل عاجل من المجتمع الدولي

وطالب المكتب الإعلامي بغزة، ومنظمات الإغاثة الدولية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والسماح بدخول الإمدادات اللازمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة المدنيين.