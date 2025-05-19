العالم اليوم - "بي بي سي" تطرد غاري لينيكر بعد "المنشور المعادي للسامية"

انتم الان تتابعون خبر "بي بي سي" تطرد غاري لينيكر بعد "المنشور المعادي للسامية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 03:29 مساءً - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الإثنين، أنه النجم الإنجليزي غاري لينيكر سيترك منصبه كمقدم برامج في الهيئة، عقب انتهاء برنامج "مباراة اليوم" للموسم الكروي الجاري.

ومن المرجح أن لينيكر لن يكون متواجدا في تغطية "بي بي سي" لكأس العالم 2026.

ويأتي رحيل لينيكر رغم اعتذاره عن مشاركة منشور من مجموعة مؤيدة لفلسطين، ثم حذفه من حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكان المنشور مرفقا بصورة فأر، ليتم اتهام النجم الإنجليزي بمعاداة السامية.

وفي بيان، قال لينيكر إنه حذف المنشور فورا واعتذر.

وأوضح: "أدرك الخطأ والانزعاج اللذين سببتهما، وأكرر اعتذاري. التراجع الآن يبدو تصرفا مسؤولا. لقد دافعت عن الأقليات والقضايا الإنسانية وضد جميع أشكال العنصرية طوال حياتي، بما في ذلك بالطبع معاداة السامية التي أبغضها بشدة. لا مكان لها ولا ينبغي أن تكون كذلك أبدا".

وشارك لينيكر في تغطية "بي بي سي" لفوز كريستال بالاس على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت.