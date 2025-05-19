العالم اليوم - آبل في ورطة بسبب الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 03:29 مساءً - يجري البيت الأبيض ومُشرِّعون في الكونغرس تحقيقًا حول شراكة بين شركة آبل وعلي بابا الصينية، بسبب خطط عملاقة التكنولوجيا الأميركية لجعل برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تطوّره علي بابا متاحًا على هواتف آيفون التي يتم بيعُها في السوق الصينية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة الأميركية نقلا عن ثلاثة مصادر إن السلطات الأميركية قلقة من أن تساعد الصفقة الشركة الصينية على تحسين قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق برامج الدردشة الصينية الخاضعة لقيود الرقابة وزيادة إخضاع آبل لقوانين بكين المتعلقة بالرقابة ومشاركة البيانات.

قلق آخر أثار مخاوف المشرعين الأميركيين، يتمثل في أن تجبر بكين شركة آبل على الخضوع لقوانين الرقابة ومشاركة البيانات.

التحقيقات تأتي في وقت تشهد فيه الصين وأميركا منافسة غير مسبوقة للتربع على عرش التكنولوجيا، وامتلاك مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وكانت علي بابا الصينية قد أكدت في فبراير شراكتها مع آبل لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف آيفون في الصين.

والشراكة بالنسبة لعلي بابا مكسب كبير في سوق الذكاء الاصطناعي الشديد التنافسية في الصين حيث يجري تطوير برنامج ديب سيك الذي اشتهر هذا العام بنماذج أرخص بكثير من البرامج المنافسة في الغرب.