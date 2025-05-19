نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 شهيدًا فلسطينيًا في قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وخان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين فجر اليوم الاثنين 19 مايو إلى 17 شهيدًا، بينهم 6 من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك جراء تصعيد جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق متفرقة في القطاع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت الوكالة أن طائرات الاحتلال المُسيّرة شنت سلسلة غارات عنيفة على أحياء سكنية ومواقع مدنية في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

استهداف مجمع ناصر الطبي ومعمل أدوية وسط تصعيد خطير

وفي تطور خطير، ذكرت وفا أن طائرات الاحتلال استهدفت معمل الأدوية داخل مجمع ناصر الطبي، أحد أهم المنشآت الصحية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، ما يُنذر بتدهور أكبر في الوضع الصحي.

بالتزامن، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما تعرض منزلان في حي العمور شرق بلدة الفخاري للقصف المباشر، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين.

قوات الاحتلال تتسلل إلى شوارع رئيسية وتنفذ عمليات إطلاق نار مباشر

وأضافت وكالة وفا أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى منطقة شارع الكتيبة وشارع 5 وسط مدينة خان يونس، وقامت بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على أحد الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

كما واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية العنيفة، حيث قامت بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات بالكامل عن مدينة خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ قصف جوي مكثف طال مناطق متفرقة من المدينة ومحيط مستشفى ناصر، الأمر الذي أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين، خاصة المرضى والكوادر الطبية.