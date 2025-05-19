العالم اليوم - سموتريتش يعارض مساعدات غزة: لن يصل أي غذاء أو دواء لحماس

انتم الان تتابعون خبر سموتريتش يعارض مساعدات غزة: لن يصل أي غذاء أو دواء لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 02:22 مساءً - قال وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الديني الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن حركة حماس لن يصلها أي غذاء أو دواء، مضيفا: "نحن نسيطر ونطهر حتى نقضي على حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة، يوم الاثنين، عن سموتريتش القول: "ما نشهده منذ أمس (الأحد) هو جنون ممنهج وانعدام تام للمسؤولية. لنبدأ بأبسط شيء – لن تصل المساعدات إلى حماس(...) إطعام 1.8 مليون شخص عمل لوجستي ضخم".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "أي أحد يقول خلاف ذلك فهو كاذب. لقد قدت المطالبات بوقف هذه الحماقة. أنا من قاد بصورة عملية الحل المتعلق بالشركات المدنية. أؤكد لكم أن ما كان لن يحدث مجددا".

وقال: "لن يصل أي من الغذاء أو الدواء الذي سيتم نقله إلى حماس. إن أسلوب العمل مختلف عن ذي قبل. إننا نسيطر ونطهر حتى يتم القضاء على حماس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح مؤخرا بأن حكومته وافقت على قرار بالسماح بدخول كمية "أساسية" من الغذاء إلى القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، قائلا إن أزمة الجوع في غزة ستعرض هجوم إسرائيل العسكري الجديد هناك للخطر.

وكانت إسرائيل قد فرضت حظرا كاملا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اعتبارا من الثاني من مارس الماضي، ومنعت جميع المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى من الدخول إلى القطاع المحاصر في الوقت الذي ضغطت فيه على حماس لقبول شروط وقف إطلاق النار الجديدة.

واستأنفت إسرائيل الحرب بعد أيام، وكسرت هدنة استمرت شهرين.