العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تهدم 16 منزلا في قرية فلسطينية وتهجر سكانها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 01:21 مساءً - هدمت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، 16 منزلا في قرية السر الفلسطينية "مسلوبة الاعتراف"، في النقب.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، انتشرت المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في المكان وأحاطوا بالمنازل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

ونقلت الوكالة عن مدير عام المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف سليمان الهواشلة، قوله إن "عمليات الهدم تأتي بعد قرار محكمة بئر السبع، الخميس، بهدم منازل القرية وتفريغها من أهلها".

وأضاف الهواشلة أن "عمليات الهدم اليوم تستهدف 16 منزلا على الأقل، فيما كان قد هدم بعض الأهالي منازلهم بشكل ذاتي خلال الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه "يعيش في القرية نحو 1500 مواطن من قبيلة العزازمة، وتفتقر القرية لأي بنى تحتية من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى المدارس والمرافق الطبية وغيرها".

وتابع الهواشلة أن "عمليات الهدم تأتي ضمن سياسات التهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في أراضي 48 والنقب على وجه الخصوص، وفي ذات الحين يتم الإعلان عن خطط لإقامة مستوطنات جديدة في المنطقة".

وأفادت مصادر من المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بأنه "خلال الأسبوعين المقبلين متوقع هدم أكثر من 200 منزل في قرية السرّة، بما معناه هدم القرية بشكل كامل واقتلاع وتهجير أهلها".