العالم اليوم - نتنياهو: "الضغط على إسرائيل" وراء استئناف المساعدات لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 12:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الضغط على إسرائيل "يقترب من خط أحمر، ويستلزم استئناف إدخال المساعدات إلى غزة لمواصلة هجومها العسكري"، وذلك رغم أن مراكز التوزيع التي يحرسها الجيش الإسرائيلي المصممة لإبعاد المساعدات عن أيدي حماس ليست جاهزة بعد.

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه، أن إسرائيل "ستسيطر على قطاع غزة بأكمله. هذا ما سنفعله".

وقال إن "أعضاء مجلس الشيوخ (الأميركي) الذين أعرفهم كداعمين لإسرائيل يأتون لي ويقولون: سنقدم لكم كل المساعدة التي تحتاجونها لكسب الحرب، لكن لا يمكننا أن نتلقى صور المجاعة (في غزة)".

وإلى أن تُنشأ مراكز التوزيع، أكد نتنياهو أن "على إسرائيل تقديم الحد الأدنى من المساعدات إلى القطاع، لمنع المجاعة الجماعية بين السكان المدنيين".

وقال مخاطبا موجة الانتقادات لقراره باستئناف المساعدات الإنسانية، التي انقطعت منذ أوائل مارس الماضي: "لن نصل إلى نقطة المجاعة حتى نكمل انتصارنا، ولنهزم حماس ونحرر الرهائن. لن يدعمونا".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل سمحت في البداية بدخول مساعدات محدودة إلى غزة خلال الحرب، لكنها أوقفت عمليات التسليم بعد اكتشافها أن حماس كانت تحول مسار الإمدادات، وهي التهمة التي تنفيها الحركة.

وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، اعتمدت إسرائيل طريقة توزيع جديدة تتضمن مراكز مؤمنة من قبل الجيش الإسرائيلي، تهدف إلى منع حماس من الوصول إلى الإمدادات، مع السماح لمتعاقدين أميركيين بالإشراف على التوزيع، على حد قول رئيس الوزراء.

إلا أن نتنياهو قال: "هذا يستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن المراكز الأولى ستبدأ العمل في الأيام المقبلة، بهدف أوسع يتمثل في إنشاء منطقة إنسانية داخل غزة "تحت السيطرة الإسرائيلية"، حيث يمكن للمدنيين تلقي المساعدات.