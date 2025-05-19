نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعلن إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة وسط تصعيد بري جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المقرر إدخال 30 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود محدودة لإيصال الإمدادات للسكان المنكوبين في ظل الحصار المتواصل.

اجتياح بري جديد وتصعيد خطير في غزة

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عن بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في خطوة تصعيدية خطيرة تأتي ضمن عدوانها المتواصل منذ قرابة 19 شهرًا، والذي أدى إلى دمار واسع النطاق ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

جرائم متواصلة وحصيلة مأساوية

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا تزال مصائرهم مجهولة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم بسبب القصف والتدمير.

مساعدات محدودة وأزمة إنسانية خانقة

وعلى الرغم من الإعلان عن إدخال المساعدات، إلا أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا، في ظل الدمار الشامل للبنية التحتية، وانهيار الخدمات الصحية والإغاثية، ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من مجاعة وشيكة في القطاع.