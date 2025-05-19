نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس اللبناني جوزاف عون يصل القاهرة في زيارة رسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية تستمر ليوم واحد، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية اللبنانية.

استقبال رسمي في مطار القاهرة

وكان في استقبال الرئيس اللبناني على أرض المطار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، وسفير لبنان في القاهرة علي الحلبي، والمستشارة رحاب أبو زين، وقنصل لبنان العام في القاهرة داني برباري، والقنصل فرح سبليني، إلى جانب قنصل لبنان العام في الإسكندرية عبير علي، ومديرة مكتب طيران الشرق الأوسط في القاهرة مايا حمندي، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي اللبناني.

مؤتمر صحفي ومأدبة غداء رسمية

من المقرر أن يعقب المحادثات الرسمية مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، يعقبه إقامة مأدبة غداء رسمية يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على شرف نظيره اللبناني والوفد المرافق له، في إطار ترسيخ العلاقات الأخوية بين مصر ولبنان وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.