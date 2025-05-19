العالم اليوم - إيران: المفاوضات مع واشنطن ستفشل إذا تمسكت واشنطن بطلبها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 مايو 2025 11:22 صباحاً - نقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية، الإثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى رغبة أميركية أن توقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل تام.

ومن جهة اخرى، نفى روانجي أن تكون إيران قد طرحت فكرة "كونسورتيوم" نووي خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني: "نحن لم نتحدث عن كونسورتيوم نووي، لكن تم طرح أفكار فيما يتعلق به. إذا تقدم الأمر وتم طرح هذه القضية بشكل جدي، فيمكننا دراستها وإبداء رأينا بشأنها".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق، أن حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية لا يمكن تجاهله.

وخلال مكالمة هاتفية مساء الأحد، أطلع عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان على تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والاجتماع الأخير بين طهران والترويكا أوروبية.

وأكد عراقجي أنه "لا يمكن تجاهل حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية".

وأضاف: "إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الجانب الآخر واحترام لحقوق إيران المشروعة وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فنحن مستعدون لتشكيل تفاعل مربح للجانبين مقابل إنهاء العقوبات".