عاجل- 9 شاحنات مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بإشراف المؤسسات الدولية

أحمد جودة - القاهرة - الاحتلال يعلن تسهيل مرور المساعدات إلى مخازن الجمعيات داخل القطاع

في خطوة جديدة ضمن مساعي إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن دخول 9 شاحنات مساعدات إلى القطاع، موضحًا أن العملية ستتم بإشراف وتوزيع من قبل المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

توزيع المساعدات تحت إشراف دولي

وبحسب ما أوردته "قناة القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، فإن الشاحنات التي دخلت القطاع ستتوجه إلى مخازن الجمعيات الخيرية والهيئات الإنسانية داخل غزة، تمهيدًا لبدء توزيعها على السكان المحتاجين.

معبر كرم أبو سالم بوابة الدخول

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دخول الشاحنات تم من خلال معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد أحد المعابر الأساسية لدخول البضائع والمساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن العملية تمت بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية لضمان وصول المساعدات إلى الجهات المستهدفة.

استمرار الأزمة الإنسانية في غزة

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار والعمليات العسكرية، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب تدمير البنية التحتية وخروج العديد من المرافق الصحية والتعليمية عن الخدمة.