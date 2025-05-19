الاحتلال يعلن استمرار عملية "عربات جدعون" ويؤكد: "نعمل في جميع أنحاء قطاع غزة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه في ذروة تنفيذ عملية "عربات جدعون" العسكرية، والتي تستهدف قطاع غزة بشكل واسع النطاق، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة دون تغيير في صورة الوضع، وذلك حسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

عملية عسكرية موسعة تضرب القطاع منذ الجمعة

وبدأ جيش الاحتلال تنفيذ العملية الجديدة منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع انتهاء الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث صعّد الاحتلال من هجماته على قطاع غزة عبر قصف جوي مكثف، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا حتى الآن، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

غارات متواصلة ومناطق متعددة مستهدفة

وتستهدف العملية العسكرية مختلف مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المخيمات والمناطق السكنية، وسط دمار واسع في البنية التحتية والمنشآت المدنية، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى، لا سيما من النساء والأطفال، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

رسائل تصعيدية وغياب للمساعي الدبلوماسية

ويأتي تصريح جيش الاحتلال في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، غير أن التصريحات الإسرائيلية الرسمية تشير إلى نية واضحة للاستمرار في التصعيد العسكري، ما يعكس غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة أو العودة للمفاوضات.