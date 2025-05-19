نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غارة إسرائيلية تستهدف نازحين غرب جباليا وتسفر عن سقوط 5 شهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية، بسقوط خمسة شهداء وعدد من المصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من النازحين غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

استهداف مباشر للنازحين في خرق جديد لوقف إطلاق النار

تأتي هذه الغارة في إطار التصعيد العسكري المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استأنفت عملياتها العسكرية بشكل مكثف في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، منتهكةً بذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس في 19 يناير 2025.

وكان الاتفاق قد نصّ على وقف مؤقت لإطلاق النار مدته ستة أسابيع، أتاح خلالها تبادل عدد من المحتجزين، حيث أطلقت إسرائيل سراح نحو 1800 أسير فلسطيني مقابل عودة 33 محتجزًا إسرائيليًا بينهم 8 جثث.

استمرار الانتهاكات رغم الاتفاقات الدولية

ورغم الجهود الدولية التي بُذلت لتثبيت التهدئة، عاود الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته الجوية والمدفعية على مختلف مناطق القطاع، مستهدفًا هذه المرة نازحين مدنيين لجأوا إلى أطراف مخيم جباليا، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وفقًا لشهادات محلية.