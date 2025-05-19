نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر في العظام.. "المرض عدواني لكنه قابل للعلاج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، مع تأكيد انتشاره إلى العظام، وفق بيان رسمي نُقل عن وسائل إعلام أمريكية، وهو ما أثار موجة واسعة من القلق والتعاطف داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

وأوضح المكتب أن الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 82 عامًا، تم تشخيصه يوم الجمعة الماضي، بعد أن عانى من مشكلات صحية في المسالك البولية دفعت الفريق الطبي إلى إجراء فحوصات متقدمة كشفت عن إصابته بالمرض.

السرطان عدواني لكنه حساس للهرمونات

وجاء في البيان أن الحالة التي يعاني منها بايدن تُصنف كأحد الأشكال العدوانية من سرطان البروستاتا، لكنها في الوقت ذاته "حساسة للهرمونات"، ما يمنح الفريق الطبي فرصة أكبر للتعامل مع المرض بفعالية من خلال العلاجات الهرمونية المتقدمة.

وأشار المكتب إلى أن بايدن وأفراد عائلته يعكفون حاليًا على دراسة الخيارات العلاجية المناسبة مع الأطباء المختصين، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته الصحية التي تتطلب رعاية خاصة في هذه المرحلة.

انسحاب مفاجئ من السباق الرئاسي في 2024

وكان جو بايدن، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2021 وحتى 2025، قد فاجأ الأوساط السياسية في يوليو الماضي بإعلان انسحابه من سباق إعادة الترشح للرئاسة، وذلك بعد أدائه المتعثر خلال مناظرة حاسمة جمعته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقد أثار انسحاب بايدن، الذي جاء بعد أسابيع من الجدل حول أدائه الذهني والبدني، موجة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي، خاصة مع ضيق الوقت لاختيار بديل قادر على المنافسة في الانتخابات.

كامالا هاريس لم تنجح في خلافة بايدن

وبعد انسحابه، أعلنت نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، ترشحها رسميًا عن الحزب الديمقراطي، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الفوز، حيث خسرت أمام دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، ما أعاد الجمهوريين إلى البيت الأبيض، ومنح ترامب لقب أكبر رئيس أمريكي سنًا يفوز بالمنصب، متجاوزًا بايدن نفسه.

تدقيق مكثف في الحالة الصحية للرئيس الأسبق

يُذكر أن الحالة الصحية للرئيس الأسبق جو بايدن كانت محط أنظار الإعلام منذ توليه الرئاسة، حيث كان دائمًا محل تقييم ومتابعة من قبل المحللين والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل تقدمه في السن.

وبإعلان إصابته بالسرطان، يعود الجدل مجددًا حول جاهزية القيادات السياسية المتقدمة في العمر، وأهمية تعزيز البرامج الصحية والفحوصات الوقائية لكبار القادة، في وقت تُسلّط فيه الأضواء على مستقبل بايدن الصحي والسياسي على حد سواء.