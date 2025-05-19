نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامالا هاريس تصف بايدن بـ "المُحارب" بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت نائبة الرئيس الأمريكي السابق، كامالا هاريس، على إعلان إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا قائلةً: "جو مُحارب"، في تعبير عن تضامنها الكامل ودعمها للرئيس الأسبق الذي يواجه مرحلة صحية صعبة بعد تشخيص إصابته بنوع عدواني من السرطان المنتشر في العظام.

ويأتي تعليق هاريس عقب البيان الرسمي الذي أصدره مكتب بايدن، والذي كشف فيه عن تفاصيل حالته الصحية بعد تأكيد إصابته بالمرض يوم الجمعة الماضي، إثر معاناته من مشكلات في المسالك البولية، ما دفعه لإجراء فحوصات طبية دقيقة.

تشخيص عدواني للسرطان ولكن قابل للعلاج الهرموني

وأوضح البيان أن جو بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، تم تشخيصه بسرطان بروستاتا "عدواني" انتقل إلى العظام، مشيرًا إلى أن نوع السرطان الذي يعاني منه لا يزال حساسًا للعلاج الهرموني، ما يفتح المجال أمام الأطباء للتعامل معه بفعالية.

وأشار المكتب إلى أن بايدن وأسرته يواصلون التشاور مع الفرق الطبية المختصة لتحديد أفضل الخيارات العلاجية الممكنة في هذه المرحلة الحرجة.

ترامب يُعرب عن حزنه ودعمه الإنساني

في لفتة نادرة من التعاطف، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه فور إعلان إصابة بايدن، رغم التنافس السياسي المحتدم الذي جمع بينهما لسنوات، قائلًا إنه يتمنى له الشفاء العاجل، في إشارة إلى أن اللحظات الإنسانية تتجاوز الخلافات السياسية.

بايدن انسحب من سباق الرئاسة... وهاريس لم تنجح في خلافته

وكان جو بايدن، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 2021 حتى 2025، قد أنهى مفاجئًا مساعيه للترشح لولاية جديدة في يوليو الماضي، عقب أداء ضعيف في مناظرته مع ترامب، وهو ما أحدث حالة من القلق داخل الحزب الديمقراطي.

وفي أعقاب انسحابه، تقدمت كامالا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تنجح في الفوز، حيث خسرت في نوفمبر الماضي أمام ترامب، الذي أصبح رسميًا الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة عن عمر 78 عامًا.